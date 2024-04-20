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Caffè Mediagol, Palermo - Sassuolo 5-3

Il Palermo, al termine della sfida casalinga giocata ieri contro il Sassuolo, lancia un chiaro e inequivocabile segnale alle dirette concorrenti per i playoff e all’intero campionato cadetto: i…

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Palermo, i tifosi hanno terminato la fiducia per Dionisi

Una stagione al di sotto delle aspettative, prestazioni altalenanti e tanta confusione: si potrebbe riassumere così l'avventura di Dionisi a Palermo fino a questo momento, e i tifosi hanno perso la…