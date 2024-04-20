Domenico Berardi, calciatore che milita nel Sassuolo dal 2011, e che negli anni ha avuto sempre particolari apprezzamenti, ha firmato nella giornata odierna il rinnovo di contratto fino al 2029. IL…
Sassuolo
Il Palermo, al termine della sfida casalinga giocata ieri contro il Sassuolo, lancia un chiaro e inequivocabile segnale alle dirette concorrenti per i playoff e all’intero campionato cadetto: i…
Una stagione al di sotto delle aspettative, prestazioni altalenanti e tanta confusione: si potrebbe riassumere così l'avventura di Dionisi a Palermo fino a questo momento, e i tifosi hanno perso la…
Serie B, Pisa e Sassuolo vanno per la fuga, Spezia in coda: tutto sul prossimo turno
Sta per iniziare la dodicesima giornata della Serie BKT 2024-2025, un’opportunità per molte squadre di approfittare della classifica ravvicinata per guadagnare posizioni o distanziare le rivali.
Una bella notizia per Fabio Grosso. A sette mesi dal grave infortunio rimediato al "Bentegodi" di Verona (rottura del tendine d’Achille), Domenico Berardi tornerà a disposizione per la gara contro il…
Il Sassuolo è ad un passo da Ionut Radu. La trattativa che porterebbe il portiere classe 1997 alla corte di Fabio Grosso, secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com", sarebbe in via di…
"La Serie A rimane sempre un campionato affascinante con squadre di grande livello che stanno cercando di insidiare l’Inter, che rimane la favorita per l’organico e per quanto fatto in questi anni".
Parola a Daniel Boloca. Il centrocampista del Sassuolo ormai alla sua seconda stagione con i neroverdi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della presentazione della squadra. “Come si…
"Non ci siamo mai fermati. Credo che l'importante sia ripartire, come è stato detto dalla nostra proprietà. Oggi la cosa più importante sono le parole di Marco e Veronica (Squinzi, i proprietari del…
"Abbiamo alle spalle una proprietà serie e ambiziosa, vogliamo dire la nostra in questo campionato". Sono queste le parole di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, a margine della presentazione della…
Parola al Fabio Grosso a margine dell'amichevole vinta contro il Trento. L'allenatore è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti dopo il successo ottenuto dai suoi nel test svoltosi nell'ultimo…
"Di errori ne abbiamo fatti diversi, più di uno". Lo ha detto Giovanni Carnevali, intervistato ai microfoni di Sportitalia. Fra i temi trattati dall'amministratore delegato del Sassuolo anche gli…
Dopo la retrocessione arrivata al termine della stagione 2023/2024 di Serie A, il Sassuolo si prepara a ripartire dalla serie cadetta. Diversi già i nomi circolati in uscita e in entrata per allestire…
"Sono felicissimo e orgoglioso di essere qui oggi. Ringrazio il direttore Carnevali e il direttore Palmieri, anche alla proprietà per avermi dato questa opportunità. Vaccariello e Carello lavoreranno…
Il Sassuolo riparte da Fabio Grosso. Dopo la retrocessione in Serie B e l'addio di Davide Ballardini, la dirigenza neroverde ha scelto di affidare la panchina ad un allenatore che conosce molto bene…
"Sono orgoglioso e contento di aver ricevuto questo incarico. Ringrazio la famiglia Squinzi, il presidente Rossi e il nostro amministratore delegato Carnevali. Qui mi sento a casa". Lo ha detto…
"Il progetto del Sassuolo non cambia". Così Giovanni Carnevali, intervenuto in conferenza stampa dopo la retrocessione in Serie B del Sassuolo. "Mi ricordo i primi giorni con la famiglia Squinzi, il…
Conferenza stampa della vigilia per Davide Ballardini, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti per presentare la sfida Lazio-Sassuolo in programma domani pomeriggio allo stadio '"Olimpico". I…
Il Sassuolo si prepara alla cruciale sfida salvezza contro il Cagliari. Il match, valido per la 37a giornata del campionato di Serie A 2023/2024, andrà in scena in casa dei neroverdi, al Mapei…
"È una partita che ti dà emozioni forti. Io penso che la rosa del Sassuolo possa giocarsela con chiunque. Chiaramente giochiamo contro i campioni d'Italia che sono fortissimi, ma per me il Sassuolo ha…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Artemio Franchi". Alle ore 20:45, fra le mura amiche, la Fiorentina ospiterà il Sassuolo nel match valevole per la trentaquattresima…
Sfida salvezza all'ora di pranzo tra Sassuolo e Lecce per questa trentatreesima giornata di Serie A che non ha di certo sorriso agli emiliani, usciti sconfitti al "Mapei Stadium" con un sonoro 0-3. Si…
Sassuolo-Lecce, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 21 aprile, alle ore 12:30. Lunch match fondamentale per la corsa salvezza,…