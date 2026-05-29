Non è solo un momento di rivoluzioni e cambiamenti ai "piani alti", tra squadre in ricerca di tecnici per il prossimo anno e scossoni societari che hanno portato a un domino DS e allenatori inaspettato, ma si sta cominciando a delineare il calciomercato, che prenderà il via a luglio. Chi si sta muovendo in queste ultime ore è la Fiorentina, che continua a monitorare nomi per la panchina - Grosso su tutti. Il tecnico, che saluterà Sassuolo, potrebbe essere accompagnato da Volpato, trequartista dei neroverdi.

I VIOLA SU VOLPATO

I viola sono alla ricerca di qualità sulla trequarti, e in tal senso il nome che sembra piacere di più è quello di Volpato. Secondo quanto rivelato da tuttomercatoweb, l'asse tra Fiorentina e Sassuolo non potrebbe fermarsi quindi al solo Grosso, ma potrebbe espandersi. Il 2003 ha appena concluso una stagione in cui ha dimostrato qualità e colpi di alto livello, chiudendo la stagione con 2 reti e 4 assist in 24 gare. E chissà che proprio il possibile arrivo di Grosso non sia l'ago della bilancia per il suo arrivo in Toscana. Intanto il trequartista è alle prese con la scelta di poter andare al mondiale con l'Australia, nonostante abbia fatto tutta la trafila delle under con l'Italia. E ora anche l'occasione Fiorentina, ghiotta per prestigio e voglia di fare bene.

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