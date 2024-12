Palermo, i tifosi hanno terminato la fiducia per Dionisi

FINITA LA PAZIENZA

Secondo i tifosi, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, la sfida contro il Sassuolo è l'ultima occasione per il tecnico. L'82% dei votanti non confermerebbe l'allenatore se dovesse arrivare la terza sconfitta consecutiva. Tante aspettative per un tecnico che ha dimostrato di saper far girare le proprie squadre, sopratttutto in Serie A, ma che nella piazza rosanero non sta riuscendo a dimostrare il suo valore. Nonostante si riesca a creare un buon numero di occasioni, la squadra appare costantemente in difficoltà, fragile mentalmente e poco quadrata. I gol presi contro il Catanzaro danno la sensazione di un gruppo non sempre sul pezzo, nonostante il tecnico abbia a più riprese affermato quanto la squadra risulti ai suoi occhi "viva".