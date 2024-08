Serie B, Venturato: “Sassuolo, Sampdoria e Cremonese di alto livello. Il Palermo…”

"La Serie A rimane sempre un campionato affascinante con squadre di grande livello che stanno cercando di insidiare l’Inter, che rimane la favorita per l’organico e per quanto fatto in questi anni". Così Roberto Venturato, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex allenatore del Cittadella: dal prossimo campionato di Serie B, al via venerdì 16 agosto con l'anticipo tra Brescia e Palermo, al suo futuro. Ma non solo...