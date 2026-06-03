Sembra essere arrivata a una fine l'epopea legata a Grosso. Il tecnico, legato al Sassuolo fino al 2027, è promesso sposo della Fiorentina da tempo, ma il matrimonio non si è ancora potuto celebrare ufficialmente per la mancata risoluzione del suo contratto.

IN ARRIVO LA RISOLUZIONE

L'ex Frosinone aspetta di liberarsi dai neroverdi per iniziare ufficialmente la sua avventura in toscana, dopo giorni di attesa. Il giorno propizio - secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio - dovrebbe essere venerdì, giorno in cui Grosso e il Sassuolo dovrebbero dirsi finalmente addio. Il tecnico lascia la squadra dopo due anni di altissimo livello: dopo la promozione conquistata nel 2025, dominando il campionato di Serie B, l'ottimo percorso è continuato quest'anno, concludendo all'undicesimo posto con 49 punti. L'addio del campione del 2006 è stato ufficializzato pochi giorni fa anche da Giovanni Carnivali a Sky Sport: "Con Fabio c’è un rapporto speciale. Dobbiamo capire, parlando con il suo procuratore. Credo ci sia la volontà di non continuare con il Sassuolo. Ci troveremo presto per definire la situazione, dovremo pensare chi potrà essere il sostituto". Adesso la nuova esperienza alla Fiorentina, con l'obiettivo di risollevare una squadra che ha vissuto un'annata clamorosamente al di sotto delle aspettative di inizio anno, con la classifica che recita 42 punti e quindicesimo posto nonostante un mercato roboante.

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