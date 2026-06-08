Continua a tenere banco la situazione relativa alle panchine di Serie A. Alcune situazioni, piano piano, si stanno sbrogliando, e il domino dei tecnici sta colpendo del tutto l'Italia. In questo senso, una delle situazioni più intricate, ma che stanno finalmente arrivando a una conclusione, è quella del Sassuolo. Dopo aver liberato Grosso, che si accaserà alla Fiorentina, i neroverdi hanno deciso di sostituire l'ex terzino con Alberto Aquilani.

DUE GIOCATORI DEL CATANZARO NEL MIRINO

Il tecnico, che ha ben figurato questa stagione con il Catanzaro - andando a un gol dalla Serie A - affronterà quindi la sua prima sfida in massima serie. Per farlo al meglio, secondo quanto riportato da Tuttosport, l'ex centrocampista ha richiesto due figure chiavi del suo Catanzaro. Il primo nome è quello di Costantino Favasuli, classe 2004 che ha ben figurato da esterno basso, fornendo 9 assist e segnando due gol. Il terzino ha anche esordito con la nazionale maggiore negli ultimi giorni. Il secondo nome è quello di Mattia Liberali, classe 2007 autore di una stagione in crescendo, conclusa con 4 reti e 4 assist. Le valutazioni dei due calciatori, per età e impatto, sono ovviamente alte. Soprattutto quella di Liberali, per cui il Milan gode del 50% della futura rivendità. Ore caldissime in casa Sassuolo, con il futuro che è ormai delineato.

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