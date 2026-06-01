Aveva manifestato pubblicamente il suo desiderio di lasciare Reggio Emilia al termine della stagione, per motivi personali, ma il futuro di Arjanet Muric sarà ancora a Sassuolo. Il club neroverde ha infatti attiva l'opzione di riscatto, acquistando a titolo definitivo il portiere.

IL COMUNICATO DEL CLUB

I neroverdi hanno ufficializzato l'acquisto del portiere tramite un comunicato: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver esercitato il diritto per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Arijanet Muric dall’Ipswich Town. Il portiere, di nazionalità kosovara, è arrivato a Sassuolo nell’estate 2025 dopo l’esperienza in Premier League. Con la maglia neroverde ha collezionato 32 presenze per un totale di 2880′ minuti di gioco".

Come raccontato da Fabrizio Romano, il costo del riscatto si aggira intorno ai 7 milioni di euro.

LA STAGIONE DEL PORTIERE

Il portiere continuerà quindi la sua avventura in Italia, che fino ad ora può considerarsi positiva. Il classe 1998 ha collezionato infatti 32 presenze, prendendo il posto di Turati che ha iniziato la stagione. Sono 43 le reti subite, e 6 i clean sheet. Adesso la prossima stagione, che non sarà però sicuramente in Serie A: il portiere, fino a poche settimane fa, aveva dichiarato di non voler rimanere a Sassuolo per motivi personali, sancendo la fine del suo percorso in neroverde.

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