Serie B, Pisa e Sassuolo vanno per la fuga, Spezia in coda: tutto sul prossimo turno

L'analisi del prossimo turno di Serie B che comincierà oggi con ben 3 gare alle 15:00

⚽️ Mediagol 2 novembre 2024 (modifica il 2 novembre 2024 | 07:46)

Sta per iniziare la dodicesima giornata della Serie BKT 2024-2025, un’opportunità per molte squadre di approfittare della classifica ravvicinata per guadagnare posizioni o distanziare le rivali.

BARI-REGGIANA OGGI ALLE 15:00 — La squadra di Moreno Longo punta a scalare la classifica e, possibilmente, a entrare in zona playoff. I galletti, tuttavia, stanno lottando contro una "pareggite," avendo chiuso in parità le ultime cinque partite di campionato. La Reggiana di mister William Viali, invece viene da un momento non semplice dopo le due sconfitte contro il Palermo al Barbera e il Cosenza nello scontro diretto per la salvezza. E' stata l'unica squadra ad uscire sconfitta dal turno infrasettimanale di Serie B, visti gli altri nove pareggi in cadetteria. Al "San Nicola" ci vorrà un'altra prestazione se gli emiliani vogliono conquistare punti preziosi.

CARRARESE-JUVE STABIA OGGI ALLE 15:00

Allo “Stadio dei Marmi” di Carrara si disputa la partita tra Carrarese e Juve Stabia. I carrarini allenati da mister Antonio Calabro hanno appena pareggiato contro il Bari per 0-0 e vogliono continuare un buon momento che li vede trovare punti importanti per la salvezza da cinque partite consecutive. Le “Vespe”, invece, hanno finora ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta fuori casa nelle prime 6 partite lontane dalle mura amiche. Gli uomini allenati da Guido Pagliuca stanno esprimendo un ottimo calcio e valorizzando tanti calciatori giovani. A inizio anno non era per nulla scontato aspettarsi un avvio del genere dei campani.

SPEZIA-MODENA OGGI ALLE 15:00 — Lo Spezia di D'Angelo è posizionato terzo in classifica, dietro Sassuolo e Pisa. I nerazzurri mirano a rimettersi in corsa per puntare a uno dei primi due posti. Per il Modena, invece, la sfida contro i liguri appare molto importante per abbandonare le zone calde della classifica. Dopo un buon pareggio contro la Cremonese i gialloblù provano a riaddrizzare una stagione difficile, dove i tanti infortuni hanno sicuramente penalizzato l'avvio dei canarini, ma il calcio offerto dalla squadra fin'ora non è stato dei migliori. Con soli undici punti e un quartultimo posto in classifica, il Modena vuole provare a cambiare il proprio campionato.

CATANZARO-FROSINONE DOMANI ALLE 15:00 — Sfida cruciale per entrambe le squadre, soprattutto per una delle retrocesse dalla Serie A dopo l’anno scorso. Il Frosinone, che ha ottenuto finora una sola vittoria esterna (2-1 contro il Cittadella), e che spera di migliorare il proprio rendimento lontano da casa. Leandro Greco, nominato nuovo allenatore dei ciociari dopo l'esonero di Vivarini, potrebbe essere l'uomo giusto cambiare la stagione dei gialloblù. Il nuovo tecnico ha esordito in Serie B con due pareggi, contro la capolista Pisa e il Sudtirol. Per il Catanzaro non sarà una gara semplice, ma i calabresi stanno vivendo un ottimo momento, certificato dai 5 risultati utili consecutivi e proveranno a ripetersi davanti ai propri tifosi.

CESENA-SUDTIROL DOMANI ALLE 15:00 — Il Cesena sta proponendo un ottimo calcio in questo avvio di campionato trovandosi in meritata zona playoff. La squadra allenata da Mignani arriva da un pareggio che sa' di beffa contro la Salernitana, i bianconeri avevano trovato il gol del vantaggio nei minuti di recupero, rete che poco dopo è stata annullata dal VAR, facendo terminare così la gara per 1-1. Il Sudtirol cerca continuità in termini di prestazioni e risultati. Nelle ultime quattro gare gli altoatesini hanno trovato una vittoria, due sconfitte e il pareggio recente contro il Frosinone.

COSENZA-SALERNITANA DOMANI ALLE 15:00 — Scontro del sud tra Calabria e Campania al "San Vito-Gigi Marulla". Si sfidano due squadre che hanno avuto grande difficoltà ad inizio campionato. Ma i calabresi sono adesso in ripresa, reduci da una vittoria pesantissima contro la Reggiana, che li ha fatti salire alla terzultima posizione. I campani invece sono posizionati poco più in alto, alla sedicesima. La squadra di Martusciello da retrocessa in Serie A, sta decisamente deludendo le aspettative. Contro il Palermo era arrivata una pesantissima vittoria che sembrava poter ribaltare il campionato dei granata ma così non è stato. Adesso la Salernitana avrà l'obbligo di uscire il più presto possibile dalle zone calde della classifica.

CREMONESE-PISA DOMANI ALLE 15:00 — Probabilmente la sfida più attesa di tutta la giornata. Il Pisa, attualmente primo in classifica e con il terzo miglior rendimento in trasferta del campionato cadetto, collezionando 3 vittorie e un pareggio fuori dalle mura amiche. I nerazzurri arrivano da due pareggi non spettacolari contro Frosinone e Catanzaro, entrambi terminati per 0-0. Domenica gli uomini di Filippo Inzaghi dovranno dimostrare che non si tratta di alcun crollo provando a iniziare una fuga sul Sassuolo. La Cremonese di Eugenio Corini sembra aver iniziato ad un buon ritmo il nuovo corso. Sono ben 6 i gol segnati nelle ultime 3 gare per i grigiorossi con 2 vittorie e 1 pareggio.

PALERMO-CITTADELLA DOMANI ALLE 15:00 — Per leggere la disamina al match dei rosanero CLICCA QUI

SAMPDORIA-BRESCIA DOMANI ALLE 17:15 — La Sampdoria sembra aver cambiato faccia dopo il brutto avvio di campionato, ma gli uomini di Sottil devono ancora trovare un certo tipo di continuità. Contro il Cittadella, nel turno infrasettimanale, è arrivato infatti un pareggio deludente per 0-0 dopo due precedenti vittorie consecutive. I blucerchiati militano in settima posizione in classifica e domenica punteranno ai tre punti per poter avvicinarsi ancora di più alla vetta. Il Brescia di Maran, invece, dopo un grande avvio di campionato arriva da 4 partite senza vincere, e contro il doria è l'occasione giusta per potersi riprendere un posto in zona playoff.

SASSUOLO-MANTOVA DOMANI ALLE 17:15 — La grande favorita per la vittoria finale del campionato si troveranno davanti una squadra ostica. I neroverdi ritrovano l'ex Possanzini al Mapei Stadium. Sassuolo favorito per portarsi a casa i tre punti ma non è da sottovalutare il Mantova. I virgiliani prevedono un gioco basato sul giro palla che può mettere in difficoltà chiunque, e dopo aver fermato il Palermo per 0-0 la squadra lombarda punterà nuovamente a conquistare dei punti contro una big.