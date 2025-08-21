Serie A, Berardi non si muove da Sassuolo: rinnovato il contratto fino al 2029

Domenico Berardi, calciatore che milita nel Sassuolo dal 2011, e che negli anni ha avuto sempre particolari apprezzamenti, ha firmato nella giornata odierna il rinnovo di contratto fino al 2029.

"L’U.S. Sassuolo Calcio è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Domenico Berardi fino al 30 giugno 2029. Da luglio del 2011, sempre con i nostri colori, Domenico Berardi è simbolo e bandiera del Sassuolo e ora continuerà a vestire la maglia neroverde fino al 2029! Protagonista di una carriera che lo ha visto crescere e affermarsi ad altissimi livelli fino a diventare uno dei giocatori più rappresentativi del calcio italiano. Con 400 presenze, 148 gol e 110 assist con la maglia del Sassuolo, Berardi è il miglior marcatore della storia del club, esempio di talento, passione e fedeltà ai colori neroverdi".