Continua l'incredibile valzer panchine in Serie A. Poche le situazioni già sbrogliate - quella del Napoli su tutte. Tantissime, invece, ancora da sbloccare, con un domino allenatori ancora in atto e che potrebbe cambiare definitvamente il volto alla massima serie. Chi sta per sbrogliare il suo futuro è la Fiorentina, che punta ancora forte su Grosso dopo le notizie dei giorni scorsi.

LA FIORENTINA SPINGE PER GROSSO

Nelle ultime ore in casa viola sono state tante le voci che si sono rincorse - dopo le 48 ore chieste a Vanoli - ma la situazione sembra, ora, più chiara. Come raccontato da Gianluca Di Marzio, l'ex Frosinone resta in cima alla lista, nonostante ci siano ancora delle situazioni da chiarire. In particolare, Grosso vorrebbe prima risolvere il suo contratto con il Sassuolo, in scadenza tra un anno, per poi chiudere l'accordo con i toscani.

Qualche giorno fa si era espresso, ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Carnevali, chiarendo la situazione: "Con Fabio c’è un rapporto speciale. Dobbiamo capire, parlando con il suo procuratore. Credo ci sia la volontà di non continuare con il Sassuolo. Ci troveremo presto per definire la situazione, dovremo pensare chi potrà essere il sostituto". La situazione resta in evoluzione, e potrebbe sbloccarsi ben presto, per regalare ai viola l'allenatore prescelto.

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