LE PAGELLE DI PALERMO-SASSUOLO 5-3. Da Asgard al Barbera, Pohjanpalo stende la capolista

Il Palermo travolge la capolista Sassuolo trascinato da un Pojahnpalo versione Dio nordico del calcio, autore di una tirpletta e un assist per Segre , oltre a un autogol propiziato da un suo movimento a tagliare sul secondo palo. Venerdì sera nella trasferta contro il Bari servirà una partita perfetta per proseguire la corsa per il miglior piazzamento nei playoff.

Abbassa la saracinesca dopo pochi minuti e mantiene standard alti per tutta la partita salvando il risultato in più occasioni. Sui gol subiti, sono più i meriti degli avversari che i demeriti propri.

Dopo un primo tempo con poche sbavature, nella ripresa riporta in partita quasi da solo il Sassuolo. Prima effettua un retropassaggio senza alcuna logica per Moro a pochi passi da Audero, poi concede un corridoio al mancino di Pieri che non sbaglia il diagonale piazzando il pallone sotto la traversa, dopo non riesce a leggere il movimento di Moro che calcia il pallone sul primo palo, e infine è troppo lontano da Obiang nel 5-3 definitivo.