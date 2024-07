Sassuolo, Grosso: “B ostica, ma nostro club ambizioso. Vogliamo essere protagonisti”

"Mi piace molto far parte di un club solido, serio e ambizioso. L'ultimo anno è stato inaspettato, quando si cade bisogna avere la forza di rialzarsi ed iniziare a pedalare. Sarà un campionato difficile, ci sono tante squadre che vogliono fare bene. Le motivazioni faranno la differenza, riusciremo ad avere un gruppo con motivazioni importanti e con quel gruppo ce la giocheremo per essere protagonisti".

Sulla B: "È un campionato tosto, tante squadre partono per vincere, tante lo fanno senza dirlo e altre non lo sanno neanche ma possono riuscirci. È un campionato in cui tutte possono fare benissimo e tutte rischiano di fare male. Noi dobbiamo calarci con grande umiltà in questo campionato, giocando partita dopo partita al massimo delle nostre forze cercando di ottenere il meglio".