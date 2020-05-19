Livorno
Livorno, Amelia un gesto da.. Campione del Mondo: l'ex Palermo si ferma a pulire lo spogliatoio della Pro Patria
I molteplici successi in campo nazionale ed internazionale, sono solo un piccolo riflesso della professionalità dimostrata sul rettangolo verde dall'ex estremo difensore di Palermo e Milan tra le…
Serie C, caos in casa Livorno: 5 punti di penalizzazione e 3 mesi di inibizione per Navarra, la sentenza
Nuova tegola in casa Livorno. Dopo l’intervento della settimana scorsa di Aldo Spinelli, per salvare gli amaranto dal fallimento, oggi il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato irrogando le…
Livorno, l'ex Filippini: "Importante aver trovato una soluzione. Regole di vigilanza in Lega Pro? Ecco cosa fare"
Il Livorno è salvo. E' stata congiurata l'esclusione del Livorno Calcio dal campionato di Serie C: Aldo Spinelli, infatti, ha saldato i pagamenti che sarebbero andati in scadenza proprio oggi e che…
Livorno, brutto quarto d'oro per gli amaranto: "Niente pranzo, la società non paga", squadra costretta a tornare a casa
"Scusate, niente pranzo perché la vostra società non paga". Sarebbe stata questa - secondo quanto riportato dal Corriere.it -, la risposta data dal proprietario del ristorante della struttura sportiva…
Serie C, Ghirelli: "Tutto sugli aiuti dal Governo, Trapani come Totò e Fabrizi. Caos Livorno? Ho la mia idea"
Francesco Ghirelli, Presidente di Lega Pro Il Presidente della terza serie italiana, ha risposto sulla vicenda Trapani che ha portato la società siciliana ad essere esclusa dal campionato di Serie C…
Lo scorso 23 ottobre la notizia. I giocatori del Livorno, irritati a causa di una situazione societaria certamente surreale e complessa, hanno deciso di mettere in mora il club per il mancato…
L'AS Livorno Calcio ha comunicato, con una nota sui propri canali ufficiali, la positivà al Coronavirus del presidente amaranto Giorgio Heller. Il numero uno della squadra amaranto è sintomatico, si…
Dal Trapani al Livorno, Heller è il nuovo presidente: "Tifosi, ce la metteremo tutta. Provvederemo ai pagamenti"
Il Livorno trova il nuovo presidente. Dopo la storia recente con il Trapani, Giorgio Heller diventa il nuovo presidente degli amaranto. L'ex patron del club siciliano diventa l'erede di Rosettano…
Serie C, Livorno: dopo il ritrovamento di croci e testa di maiale sul campo del Picchi, si prospetta la messa in mora
Continua a essere scottante la situazione societaria in casa Livorno e la sconfitta in casa, rimediata ieri contro il Novara, alimenta ulteriormente la crisi societaria dei labronici. Dopo quanto…
Una testa di maiale e tre croci in mezzo al campo e uno striscione con scritto "Pagherete caro, pagherete tutto". E' questa la scena che si è trovato davanti il custode dello Stadio "Armando Picchi",…
Livorno vicino al fallimento, Navarra: "Siamo al capolinea, ho già avvisato il Sindaco e Ghirelli"
Potrebbe finire a breve l’esperienza al Livorno per Rosettano Navarra. Serie C, Livorno: manca la fideiussione, i labronici a un passo dal fallimento Il club amaranto sembra essere destinato al…
Serie C, Ghirelli: "Pubblico negli stadi necessario. Livorno come Trapani? Rispondo così. Palermo-Potenza..."
Parola a Francesco Ghirelli. "O si va verso una riapertura graduale degli stadi, nel rispetto della salute e delle indicazioni scientifiche, o è necessario intervenire a livello finanziario con…
Serie C 2020/21: Palermo, Catania e Bari ancora su Eleven Sports. Info, prezzi e sconti sugli abbonamenti
La Serie C sarà ancora su Eleven Sports. Anche per la stagione 2020/21 i diritti televisivi della Serie C sono stati assegnati alla piattaforma online che in Italia trasmetterà tutte le gare del…
Cessione Livorno, intoppo surreale: l’errore nel bonifico di Fernadez! Adesso ...
Ha del surreale quanto accaduto in quel di Livorno. Dopo quasi venti anni da presidente del club amaranto, Aldo Spinelli due anni fa ha annunciato le sue dimissioni, e da quel momento ha iniziato a…
VIDEO Crotone, è qui la festa: cinque gol al Livorno e la squadra di Stroppa vola in A! Le immagini di Maxi Lopez...
Il Crotone sbanca Livorno con una goleada imponendosi con il punteggio di 5-1 e conquista la matematica promozione in Serie A dopo il pareggio a reti bianche tra Cremonese e Spezia.
Livorno nel caos, Spinelli sul futuro di Marras: "Ha già trovato un accordo con un altro club"
Il Livorno è nel caos: lo scorso 30 giugno il patron Aldo Spinelli ha deciso di non rinnovare i contratti dei giocatori in prestito o in scadenza, nonostante il protrarsi del campionato ripreso dopo…
La parola ad Aldo Spinelli. Il patron del Livorno, secondo quanto riportato in giornata da Il Corriere Dello Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull'ex tecnico della Juventus Massimiliano…
Aldo Spinelli dice la sua. Il presidente del Livorno, concessosi per un'intervista a Tuttosport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al futuro del campionato di Serie B, tra possibile…