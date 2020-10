Shock a Livorno, testa di maiale e tre croci in campo contro la proprietà: “Pagherete tutto”

Una testa di maiale e tre croci in mezzo al campo e uno striscione con scritto “Pagherete caro, pagherete tutto”.

E’ questa la scena che si è trovato davanti il custode dello Stadio “Armando Picchi”, dove questo pomeriggio alle ore 18.30 andrà in scena la sfida tra Livorno e Novara, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone A. Tre croci con i nomi di Banca Cerea, Gruppo Carrano e Aldo Spinelli.

Una vera e propria minaccia che ignoti hanno rivolto a una parte della dirigenza del club toscano; un gesto che sarebbe “chiaramente legato alla vicenda del caos successivo alla cessione societaria da parte della famiglia Spinelli”, scrive ‘La Gazzetta dello Sport’.

Il ritrovamento, informano i carabinieri che indagano sull’episodio, è avvenuto questa mattina da parte del custode dello stadio quando alle 7.30 ha aperto i cancelli dell’impianto.