Tavano: “Pelagotti e Somma? Dico la mia. Valente sprecato in C. A Baldini dico…”

L'intervista esclusiva concessa da Francesco Tavano, ex attaccante di Empoli, Valencia e Roma, tra le altre, alla redazione di Mediagol.it

“Conosco alcuni calciatori che attualmente militano nel Palermo. Ho giocato ad Empoli con Pelagotti e Somma, mentre alla Carrarese ho condiviso stagioni importanti e momenti esaltanti con Valente. Il primo è un portiere esperto, molto bravo e sicuramente darà una mano significativa al mister. Con Michele Somma ho giocato davvero pochissimo ad Empoli, però sono stato allenato da suo padre, Mario. In ogni caso, si intravedevano già in Toscana le buone qualità da difensore dell’ex Brescia che sono successivamente venute fuori. “Nick”, Valente, è un giocatore assolutamente importante e di ottima qualità, che fa della velocità uno dei suoi punti di forza. Lui sicuramente ha più gamba di me, è un giocatore duttile e tatticamente completo, però, per certi versi, abbiamo caratteristiche simili. In Serie C, un giocatore del calibro di Valente è certamente un po’ sprecato. Secondo me avrebbe potuto fare già un salto di qualità anche dai tempi di Carrara. però Palermo è una piazza di altissimo livello e sicuramente lo stimolerà a dare il meglio. I ricordi più intensi condivisi con Baldini? Sicuramente penso ai miei esordi nel calcio che conta, lo ringrazio ancora per avermi concesso minutaggio e grande fiducia sia in Serie B sia in Serie A. Al di là di questo, io e Silvio abbiamo un rapporto di amicizia che ci lega tantissimo e mi fa piacere che sia tornato attivo e protagonista nel mondo del calcio in una città che ama molto”.