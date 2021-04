Livorno, Amelia un gesto da.. Campione del Mondo: l’ex Palermo si ferma a pulire lo spogliatoio della Pro Patria

I molteplici successi in campo nazionale ed internazionale, sono solo un piccolo riflesso della professionalità dimostrata sul rettangolo verde dall’ex estremo difensore di Palermo e Milan tra le altre. Le vittorie ottenute e il percorso calcistico di spicco hanno senza dubbio reso noto uno spirito sportivo spesso riconosciuto dentro e fuori dal terreno di gioco. Ennesima dimostrazione di questo aspetto è arrivata nell’ultimo match esterno del Livorno, giocato in casa della Pro Patria. Al termine della sfida, l’ex portiere – oggi tecnico della compagine amaranto – si è reso protagonista di un gesto di Fair Play estremamente ragguardevole.

Amelia, insieme a tutto il suo staff tecnico, prima di andare via ha pulito lo spogliatoio riservato alla formazione ospite dello Stadio “Speroni”. Un gesto non nuovo all’ex portiere, che già dalla sua prima esperienza da tecnico, sulla panchina della Lupa Roma, si preoccupa sempre di compiere questo atto di pura sportività e rispetto per l’avversario.

Non si è fatto attendere l’apprezzamento della Pro Patria, che tramite una nota diramata attraverso i propri social ha ringraziato in maniera sincera l’allenatore classe ’82.

Di seguito la nota del club biancoazzurro.

Aurora Pro Patria 1919 intende ringraziare ed evidenziare lo splendido gesto compiuto dall’allenatore del Livorno, Marco Amelia al termine della partita disputata ieri.

Il Sig. Amelia, prima di salire sul pullman per tornare in Toscana, si è munito di scopa e paletta per pulire e lasciare nelle migliori condizioni lo spogliatoio “Ospiti” dello Stadio “Speroni”.

Un gesto da Campione del Mondo!

