RADIOMEDIAGOL LIVE ORE 15: OSPITE FRANCESCO TAVANO, EX DI EMPOLI VALENCIA E ROMA

Ospite della puntata odierna di "#RadioMediagol", format di informazione ed approfondimento calcistico a cura della redazione di Mediagol.it, sarà il calciatore classe 1979, Francesco Tavan. L'ex attaccante di Empoli, Valencia e Roma, tra le altre, ha condiviso significativi trascorsi professionali con il tecnico toscano, Silvio Baldini, che torna sulla panchina del Palermo, diciotto anni dopo la sua prima esperienza in Sicilia nella stagione 2003-2004. Il talentuoso bomber nativo di Caserta, traccerà un ritratto umano e professionale, del nuovo allenatore del club rosanero, soffermandosi su diversi calciatori attualmente in organico, suoi ex compagni, sia con la maglia dell'Empoli che della Carrarese.