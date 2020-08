Cessione Livorno, intoppo surreale: l’errore nel bonifico di Fernadez! Adesso …

Ha del surreale quanto accaduto in quel di Livorno.

Dopo quasi venti anni da presidente del club amaranto, Aldo Spinelli due anni fa ha annunciato le sue dimissioni, e da quel momento ha iniziato a cercare un imprenditore disposto ad acquistare in toto le quote del club. Soltanto nelle ultime settimane però, il patron del Livorno avrebbe trovato un soggetto disposto a prendere il suo posto: si tratta di Manuel Fernandez, uomo d’affari spagnolo da anni residente in Svizzera.

Le due controparti si sarebbero incontrate giorno lunedì 27 luglio, e Fernandez avrebbe mostrato a Spinelli tutti i documenti necessari per portare a termine la trattativa. L’affare sembra dunque concluso, e il numero del club amaranto stava in questi giorni aspettando soltanto di ricevere il bonifico pari ad 800.000 euro necessari per acquistare le quote del Livorno. Tuttavia il pagamento non è ancora arrivato, come confermato da Spinelli in persona durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport:

“Non è arrivato niente: né i soldi sul conto del notaio, né i documenti dell’antiriciclaggio per capire da dove arrivano, né questo Fernandez. Abbiamo altre 3-4 trattative in piedi e che teniamo aperte: oggi ho visto un gruppo che fa capo a un imprenditore di Verona o Brescia; poi ce n’è uno di Bologna che opera nel settore dei supermercati e infine quel fondo americano che fa capo ad Amelia e che è in contatto con mio figlio Roberto. Ce ne sarebbe pure un altro, ma che per ora non abbiamo preso in considerazione. In soldoni, vendiamo la società a chi si presenta per primo con le dovute garanzie per il futuro del Livorno“.

Mentre i tifosi del Livorno continuano a sudare rivedendo nella figura di Fernandez quella di Majid Yousif (imprenditore libanese naturalizzato olandese, arrestato per riciclaggio di denaro), è emersa oggi una clamorosa indiscrezione che spiegherebbe il motivo del ritardo nell’arrivo del bonifico. Stando a quanto riportato da Livornolive.it infatti, il bonifico dell’imprenditore spagnolo ricevuto dal notaio Segalerba sarebbe sbagliato. Fernandez avrebbe infatti commesso un surreale errore di distrazione, scrivendo in modo errato due cifre dell’Iban, e la banca emittente non si sarebbe accorta subito dell’accaduto perché appartenente ad un circuito diverso di quella del beneficiario.

Se ciò corrispondesse alla realtà, basterebbe dunque che le due banche risolvano il problema dialogando fra di loro e sbloccando il pagamento. La trattativa dunque non sarebbe saltata, ma avrebbe subito una battuta di arresto proprio per il motivo sopra descritto. Una storia che sembra molto più vicina al surreale, ma che in mancanza di ulteriori prove potrebbe corrispondere alla verità: soltanto il tempo potrà dunque fare chiarezza sul futuro del Livorno.