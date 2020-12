Serie C, caos in casa Livorno: 5 punti di penalizzazione e 3 mesi di inibizione per Navarra, la sentenza

Nuova tegola in casa Livorno.

Dopo l’intervento della settimana scorsa di Aldo Spinelli, per salvare gli amaranto dal fallimento, oggi il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato irrogando le seguenti sanzioni nei confronti del club toscano, che milita nel Girone A del campionato di Serie C:

– per il sig. Rosettano Navarra, mesi 3 (tre) di inibizione;

– per la società AS Livorno Calcio Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

– per il sig. Rosettano Navarra, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);

– per la società AS Livorno Calcio Srl, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

– per il sig. Rosettano Navarra, inibizione di giorni 20 (venti);

– per la società AS Livorno Calcio Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre ad € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

Gli amaranto, dunque, in seguito alla penalizzazione scendono a tredici punti in classifica, occupando così il penultimo posto della graduatoria.