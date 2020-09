Serie C 2020/21: Palermo, Catania e Bari ancora su Eleven Sports. Info, prezzi e sconti sugli abbonamenti

La Serie C sarà ancora su Eleven Sports.

Anche per la stagione 2020/21 i diritti televisivi della Serie C sono stati assegnati alla piattaforma online che in Italia trasmetterà tutte le gare del campionato.

Le possibilità per abbonarsi su Eleven Sports sono due: pacchetto mensile al costo di 7.90 euro, oppure annuale al prezzo di 69.90 euro. Tutti i match saranno trasmessi in diretta sui canali web della piattaforma inglese, tranne le produzioni Rai (che saranno trasmesse in chiaro, una partita a settimana).

Il prossimo 27 settembre, qualora lo sciopero proclamato dall’AIC non dovesse essere confermato, la Lega Pro aprirà i battenti: stadi ancora chiusi – a causa dell’emergenza Coronavirus – e tifosi in trepidante attesa di un nuovo parere da parte del Comitato Tecnico Scientifico su un’eventuale riapertura degli impianti sportivi. Anche quest’anno, però, i supporters avranno la possibilità di seguire sia in tv che in streaming tutte le gare della propria squadra del cuore, compresi i play-off promozione, i play-out e gli incontri del campionato di SuperLega e Coppa Italia Superlega.

Nel Girone A i pronostici danno per favorito il Livorno, ultimo nella scorsa Serie B, che se la giocherà con le altre big Novara e Piacenza. Nel Girone B spicca il Perugia, che si contenderà la promozione con Modena, Arezzo, Padova e Carpi. Nel Girone C il Palermo ha ambizioni di promozione, ma dovrà vedersela con Bari, Catania, Catanzaro e Avellino.

Ecco tutte le squadre che giocheranno in Serie C

SERIE C – GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus U23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate.

SERIE C – GIORNE B: Arezzo, Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Perugia, Ravenna, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, Virtus Verona, Vis Pesaro.

SERIE C – GIRONE C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese, X, Y.