Livorno, Spinelli: “Credo in Filippini e nella salvezza. Serie B? La mia proposta per il futuro”

Aldo Spinelli dice la sua.

Il presidente del Livorno, concessosi per un’intervista a Tuttosport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al futuro del campionato di Serie B, tra possibile salvezza e consigli sulla prossima stagione: “Non mi arrendo, ci sono ancora 10 partite da giocare di cui 6 in casa, 30 punti disponibili e credo in Antonio Filippini, possiamo ancora salvarci. Se poi chiudessero qui il campionato, con il congelamento delle attuali classifiche, nella prossima stagione si potrebbe varare una Serie B a 24 squadre: questa mi sembra la soluzione più logica e anche in Lega ne stiamo parlando”.

