Tavano-Mediagol: “Tutto su Baldini, decisivo nella mia carriera. Mi ha insegnato…”

L'intervista esclusiva concessa da Francesco Tavano, ex attaccante di Empoli, Valencia e Roma, tra le altre, alla redazione di Mediagol.it

“Chi è per me Silvio Baldini e quanto hanno inciso i suoi insegnamenti nell'evoluzione della mia carriera? Prima di tutto, mi preme dire che il mister è una persona eccezionale. Ti dà tutto in primis sul piano umano, lui è sempre disponibile al sostegno e al dialogo, personalmente vi assicuro mi ha fatto crescere davvero tanto sia come uomo sia come calciatore. Nel corso della sua parabola professionale ha avuto momenti complicati, vivendo frangenti fatti di alti e bassi, lo ritengo un tecnico estremamente preparato sotto ogni punto di vista, un riferimento instancabile e prezioso, sempre a disposizione della squadra e della società. Sicuramente può fare molto bene anche nel corso di questa sua seconda esperienza a Palermo. Lavorare con lui è stato molto importante per forgiare e completare il mio bagaglio calcistico. Mi ricordo che il mister mi spronava costantemente, stimolandomi in ogni modo.