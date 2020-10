Dal Trapani al Livorno, Heller è il nuovo presidente: “Tifosi, ce la metteremo tutta. Provvederemo ai pagamenti”

Il Livorno trova il nuovo presidente.

Dopo la storia recente con il Trapani, Giorgio Heller diventa il nuovo presidente degli amaranto. L’ex patron del club siciliano diventa l’erede di Rosettano Navarra, numero uno del club toscano per poco più di un mese (dall’11 settembre scorso ad oggi dopo la presidenza di Aldo Spinelli). Da questo momento in poi si spera di risolvere il caos che ha riguardato la società toscana e che ha reso i tifosi del club poco amichevoli nei confornti dei dirigenti che si sono susseguiti. Intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, proprio Giorgio Heller si presenta alla piazza livornese prima di insediarsi alla presidenza del club.

“Più che emozionato sento la responsabilità di assumere la guida di un club storico, fra i più importanti in Italia. Con una grande città e una grande tifoseria dietro. Assemblea dei soci? Non ho partecipato, lo hanno fatto gli avvocati e i delegati dei soci. Però mi dicono essere stato un incontro assolutamente cordiale e caratterizzato da una grande responsabilità da parte del dottor Navarra, che voglio ufficialmente ringraziare per questo gesto importante che ha fatto. Gli chiederò di partecipare in maniera costruttiva al bene di questo club. Allo stesso tempo do il benvenuto a tutti i consiglieri che sono stati nominati così come ringrazio gli uscenti. Ai tifosi dico che ce la metteremo davvero tutta. Siamo venuti in qualità di imprenditori appassionati di calcio. Intendiamo fare bella figura attraverso il Livorno calcio, per questo cercheremo di gestirlo al meglio, per poter essere riconosciuti anche come imprenditori che possono usufruire di opportunità attraverso il territorio. È inutile nascondersi dietro ad un dito, oggi il calcio è anche questo. Da lunedì in poi provvederemo a tutti gli adempimenti bancari per questa maledetta fideiussione che permetterà a 4 giocatori di aggregarsi al gruppo garantendo così più scelte all’allenatore per le altre scadenze non ci sono più problemi. Aspettavamo tutti questo passaggio di proprietà per poter entrare in campo e risolvere tutto. Siamo sulla buona strada. I giocatori hanno giustamente tutelato i loro interessi e i loro diritti. Non li biasimo assolutamente, sono professionisti e devono agire di conseguenza. Noi adesso entriamo per risolvere tutto e ridare tranquillità a tutto l’ambiente. Il peggio è passato, siamo convinti di fare un bel lavoro”.

