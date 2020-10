Livorno vicino al fallimento, Navarra: “Siamo al capolinea, ho già avvisato il Sindaco e Ghirelli”

Potrebbe finire a breve l’esperienza al Livorno per Rosettano Navarra.

Serie C, Livorno: manca la fideiussione, i labronici a un passo dal fallimento

Il club amaranto sembra essere destinato al fallimento a causa di fideiussioni e pagamenti non versati. Allo stato attuale, infatti, solo l’ex presidente del Frosinone e Spinelli avrebbero dato la loro parte, ma mancherebbe ancora quella della cordata Banca Cerea.

“Siamo al capolinea, ho già avvisato il sindaco e Ghirelli – ha spiegato Navarra ai microfoni di TMW -. Ho fatto anche un ultimo tentativo con Spinelli, ma qui finiscono gli appelli. La mia fideiussione da 350mila euro è stata depositata ma manca quella di Banca Cerea. Ho provato in tutti i modi a richiamare l’attenzione, anche con termini forti. Sono entrato in questa operazione quando Spinelli aveva già venduto il 69% agli altri soci: io non posso fare più di tanto con le mie quote“.

Nonostante gli sforzi e i numerosi ostacoli, l’imprenditore originario di Ferentino sembra non essere riuscito nell’intento di riportare nel calcio che conta il Livorno.