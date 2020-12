Livorno, l’ex Filippini: “Importante aver trovato una soluzione. Regole di vigilanza in Lega Pro? Ecco cosa fare”

Il Livorno è salvo.

E’ stata congiurata l’esclusione del Livorno Calcio dal campionato di Serie C: Aldo Spinelli, infatti, ha saldato i pagamenti che sarebbero andati in scadenza proprio oggi e che avrebbe conseguentemente portato al fallimento del club toscano. Una buona notizia commentata dall’ex tecnico amaranto, Antonio Filippini, intervenuto ai microfoni di “TuttoC”.

Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista di Palermo e Lazio.

“L’importante è che sia stata trovata una soluzione adesso si pensi alla salvezza sul campo per una piazza importante e storica come quella labronica. La vittoria di ieri nel recupero sul campo della Pro Vercelli nel recupero della 10^ giornata credo si sia trattato di un buon segnale. A mio avviso per evitare il ripetersi di questa situazioni bisognerebbe stabilire delle regole e vigilare, la Lega Pro lo sta già facendo ma probabilmente occorre fare qualcosa in più per far in modo che a stagione iniziata da tempo possano accadere situazioni come queste” – questo è quanto dichiarato dall’ex tecnico del Livorno, Antonio Filippini.

