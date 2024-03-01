Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative alla Società Sportiva Lazio. Su Mediagol.it troverai tutto ciò che riguarda i biancocelesti con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra capitolina che gioca le partite in casa allo stadio "Olimpico" di Roma e che milita nel campionato di Serie A. La Lazio giocherà la Champions League 2023/2024 partendo dalla fase a gironi. Il club del patron Claudio Lotito vanta due scudetti nel proprio Palmares, che ha vinto sette volte la Coppa Italia e cinque volte la Supercoppa Italiana. In bacheca anche una Supercoppa UEFA, una Coppa delle Coppe e una Coppa delle Alpi. La formazione allenata da Maurizio Sarri si è classificata al secondo posto nella passata stagione in massima serie, guidata dai gol di Ciro Immobile, gli assist di Luis Alberto e l'estro di Sergej Milinkovic-Savic, oltre che alle rivelazioni Ivan Provedel ed Alessio Romagnoli.