Il Torino inizia a pensare al dopo Vanoli. Il tecnico, di cui si parla anche in ottica Palermo, è in rotta con Cairo dopo uno spezzone finale di campionato non all'altezza delle aspettative. In tal…
Lazio
Ex Palermo, Aleesami riparte dal Bodø/Glimt: Lazio nel mirino ai quarti di Europa League
Se il calciomercato in Italia e in gran parte d'Europa può ritenersi ormai concluso, in altri paesi non è cosi. In Norvegia la sessione di mercato terminerà il 27 Marzo e in vista dell'inizio del…
Giovedì di Europa, con tre squadre italiane in campo e anche una partita di Serie A. LE ITALIANE UNION SG-ROMA delle 18:45 - La Roma cerca una vittoria nonostante la grande crisi e la posizione in…
Serie A, 11ª giornata: Dove vedere tutte le partite del lunedì
Termina oggi l'11ª giornata di**** Serie A della stagione 2024-2025. Dopo un tweekend ricco di emozioni, si conclude dunque la giornata del principale campionato italiano. Ecco dove vedere tutte le…
Appuntamento questa sera all'Olimpico per la sfida tra la Lazio e La Juventus, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si parte dal 2-0 dell'andata a Torino, quando a sbloccare la…
LIVE Genoa-Lazio, 33ª giornata Serie A: segui la diretta
LIVE Lazio-Salernitana, 32ª giornata Serie A: segui la diretta
E' tutto pronto per l'apertura della trentaduesima giornata del campionato di Serie A, che inizierà con l'anticipo tra Lazio e Salernitana, in programma questa sera, alle ore 20:45, allo stadio…
Il giudice sportivo della serie A ha chiesto alla Procura Figc la relazione sull'episodio di fine derby di Gianluca Mancini, che ha sventolato una bandiera della Lazio che raffigurava un topo,…
Il match tra Juve e Lazio è in programma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. ###…
La Lazio e la Juventus si affrontano allo stadio Olimpico di Roma nel 30° turno del campionato di Serie A. La squadra di Allegri è terza in classifica con 59 punti e ha ottenuto due pareggi e una…
Parola ad Igor Tudor. Il neo tecnico della Lazio - ai microfoni di Lazio Style Channel - si è presentato, lasciando le sue prime dichiarazioni nei panni di allenatore biancoceleste. Di seguito, le…
Claudio Lotito a cena con Igor Tudor per definire un accordo e fare del manager croato il nuovo allenatore della Lazio. Questa sera a Villa San Sebastiano, residenza del presidente biancoceleste, sta…
Maurizio Sarri ha rassegnato le sue dimissioni dalla Lazio. L'allenatore non ha ricevuto le giuste garanzie dalla squadra, dopo il ko di ieri contro l'Udinese, con il gruppo che non si è esposto per…
A TMW Radio è arrivato il momento de Il Tackle di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha rilasciato dichiarazioni sulla notizia delle dimissioni di Sarri: Atletico Madrid-Inter, Simeone:…
Arrivano le dimissioni, inattese ed improvvise, rassegnate da Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha deciso di lasciare l'incarico di allenatore della prima squadra della Lazio, proprio all'indomani…
Lazio-Udinese 1-2: Cioffi batte Sarri, decisivo l'ex Palermo Lucca. La classifica
Triplice fischio all'Olimpico. L'Udinese conquista tre punti fondamentali per la propria corsa verso la salvezza nella casa di Maurizio Sarri. Terzo ko di fila in campionato per una Lazio che pare…
LIVE Lazio-Udinese, 28ª giornata Serie A: segui la diretta
E' tutto pronto per il match tra Lazio e Udinese, valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, in programma questa sera alle ore 20:45. Match che conta molto per la banda Sarri, nona…
E' ufficiale, Bayern Monaco e PSG ottengono il pass per i quarti di finale della Champions League! Niente da fare per la Lazio di Maurizio Sarri, sconfitta 3-0 da una sontuosa compagine di Tomas…
Bayern e Lazio si sfidano per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dall'1-0 dell'andata in favore dei biancocelesti. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:…
Bayern-Lazio, probabili formazioni: Tuchel con Kane, Sarri punta su Immobile
Quasi tutto pronto per Bayern Monaco-Lazio. Il match - valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League - è in programma alle ore 21.00 all'Allianz Arena. VIDEO Lazio-Bayern Monaco…
Termina l'anticipo della 27a giornata di Serie A tra Lazio e Milan. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Claudio Lotito: Lazio-Milan 0-1: Okafor fa felice Pioli, laziali rimangono in 8.
Termina l'anticipo della 27a giornata di Serie A tra Lazio e Milan. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Stefano Pioli: Lazio-Milan 0-1: Okafor fa felice Pioli, laziali rimangono in 8.
LIVE Lazio-Milan, 27ª giornata Serie A: segui la diretta Termina l'anticipo della 27a giornata di Serie A tra Lazio e Milan. Primo tempo in mano ai biancocelesti vicini al vantaggio con Felipe…