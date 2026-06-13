La Lazio, dopo la stagione scorsa, anche questa estate dovrà fare un mercato a saldo zero. Il club di Lotito sarà obbligato a vendere per comprare giocatori. Una notizia brutta per il nuovo allenatore, Gennaro Gattuso, che non potrà richiedere tantissimi rinforzi al presidente della società capitolina. Lo scorso campionato negativo avrebbe spinto, con ogni probabilità, all'ex commissario tecnico della nazionale ad ingenti richieste per migliorare la qualità in rosa. Qualità che la scorsa stagione non è emersa in nessuna occasione tranne che in Coppa Italia, dove la formazione di Maurizio Sarri si è fermata solo in finale contro l'Inter. Il mercato a saldo zero rappresenta ovviamente un calciomercato ristretto: si prospettano pochissimi acquisti, ed in caso, prima di compierli, la Lazio sarebbe costretta a cedere qualche componente della rosa, anche prezzi pregiati.

Una notizia che sconvolge il pubblico laziale e che inevitabilmente frantuma ancora di più il rapporto con il presidente, Claudio Lotito. La scorsa stagione, infatti, la Lazio ha spesso giocato senza l'apporto dei suoi tifosi, in contestazione con il numero uno della società. Si prospettano nuove difficoltà, Gennaro Gattuso ha un compito difficilissimo che consiste nel riparare l'ambiente e di migliorare quanto fatto l'anno scorso senza contare sull'arrivo di nuovi calciatori. L'ex commissario tecnico, dopo il compito con l'Italia, non portato a termine, ha un altro compito, forse più difficile. Per l'ex Milan rappresenta certo una sfida ardua.

Inoltre, la Lazio potrebbe cedere tantissimi pezzi. Probabilmente Lotito punterà sul cedere qualche giocatore che non troverebbe spazio, per esempio Gabriele Artistico e altri. Si attendono novità nei prossimi mesi, ma la situazione è davvero complicata.

LA NOTA

"La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato. Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F".