Lazio, Sarri rassegna le dimissioni: la società valuta un traghettatore fino a giugno

Maurizio Sarri ha rassegnato le sue dimissioni dalla Lazio. L'allenatore non ha ricevuto le giuste garanzie dalla squadra, dopo il ko di ieri contro l'Udinese, con il gruppo che non si è esposto per una sua permanenza. Un silenzio che è bastato per portarlo a prendere una decisione drastica ma che lui stesso ha ritenuto necessaria. I giocatori non si sono opposti all'addio, ma non hanno neanche insistito per la sua permanenza e per questo l'allenatore ha deciso per l'addio.