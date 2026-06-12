In attesa di ufficializzare i primi due nuovi arrivati della prossima stagione, ossia Gennaro Gattuso (in panchina) e Alfonso Pedraza (terzino sinistro, in uscita dal Villarreal), la Lazio ha messo gli occhi su Arnau Martinez del Girona. Il capitano del club catalano, di proprietà del City Group - retrocesso in Segunda Division, dovrebbe lasciare la squadra in estate. I biancocelesti fiutano l'affare.

Caratteristiche

Arnau Martinez è da tempo nei taccuini di tante squadre in giro per l'Europa. Anche la Juventus aveva manifestato un certo interesse quando sulla panchina bianconera sedeva Thiago Motta. Anche l'Atletico Madrid chiese informazioni, salvo poi virare su Marc Pubill. E le caratteristiche sono pressoché analoghe: Arnau Martinez nasce come terzino, ma capace di giocare anche al centro della difesa. L'attitudine difensiva, abbinata a un'ottima conduzione palla, fanno di lui un difensore completo e moderno. In campionato

Le cifre

La retrocessione del Girona in Segunda Division gioca un assist fondamentale nello sviluppo della trattativa. La clausola rescissoria del giocatore è scesa a 7,5 milioni di euro, e visto il valore del capitano dei catalani, può essere un grande affare di mercato. Dopo Pedraza, la Lazio punta anche Martinez. Chissà che la nuova Lazio di Gattuso, specialmente la difesa, non riparta da un blocco a forte trazione spagnola. Da monitorare anche il futuro di Mario Gila.

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