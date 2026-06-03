Il Como non vuole fermarsi e continua a lavorare per costruire una squadra sempre più competitiva in vista della prossima stagione. Dopo gli investimenti e le operazioni che negli ultimi anni hanno permesso al club lariano di crescere rapidamente, e di andare in Champions League, la dirigenza è al lavoro per individuare nuovi rinforzi in grado di aumentare qualità ed esperienza all’interno della rosa.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, uno dei nomi finiti sul taccuino del club è quello di Luca Pellegrini, esterno sinistro della Lazio che potrebbe lasciare la Capitale nel corso dell'estate. Il terzino rappresenta un profilo particolarmente apprezzato per esperienza, conoscenza del campionato e capacità di coprire tutta la fascia, caratteristiche che lo rendono un'opzione interessante per il progetto della società lombarda.

Classe 1999, Pellegrini ha costruito la propria carriera tra piazze importanti. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha successivamente vestito le maglie di Cagliari, Genoa, Juventus, Eintracht Francoforte e infine Lazio, accumulando esperienza sia in Serie A sia nelle competizioni europee. Un percorso che gli ha consentito di maturare sotto il profilo tecnico e caratteriale, pur senza trovare una continuità definitiva nel corso degli ultimi anni. La situazione del giocatore è attentamente monitorata dal Como, che vede in lui un possibile rinforzo per una zona del campo considerata prioritaria. Dall'altra parte, la Lazio starebbe valutando una cessione, aprendo così alla possibilità di ascoltare eventuali offerte che dovessero arrivare nelle prossime settimane.

L'operazione è ancora nelle fasi iniziali e non si parla di una trattativa avanzata. Il club lariano sta infatti cercando giocatori già pronti per la Serie A, capaci di garantire qualità immediata e allo stesso tempo esperienza in un campionato sempre più competitivo. Nelle prossime settimane si capirà se il semplice interesse potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto. Per il momento, però, il nome di Luca Pellegrini è uno di quelli da seguire con attenzione nel mercato del Como, una delle società più attive e ambiziose di questa estate.

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