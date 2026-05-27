Il Venezia dopo la promozione in Serie A inizia a muoversi con decisione sul mercato e mette a segno un rinforzo importante per il proprio centrocampo. Il club lagunare, infatti, ha definito l’arrivo di Toma Basic, centrocampista croato pronto a diventare uno dei punti di riferimento della mediana arancioneroverde in vista della prossima stagione. Una scelta che conferma la volontà della società di costruire una rosa competitiva e strutturata, capace di affrontare con ambizione il prossimo campionato.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il giocatore avrebbe raggiunto un accordo con il Venezia fino al 30 giugno 2029, con ulteriore opzione per il prolungamento. Un investimento importante, che testimonia la fiducia riposta nel calciatore e la volontà del club di affidarsi a un profilo esperto, già abituato a confrontarsi con palcoscenici di livello elevato.

L’arrivo di Toma Basic rappresenta infatti un innesto di spessore per il centrocampo veneziano. Il classe 1996 arriva dalla Lazio, club nel quale ha militato nelle ultime stagioni dopo il trasferimento in Serie A, vivendo un percorso fatto di alti e bassi ma maturando esperienza in un contesto di alto livello tecnico e competitivo. Nel corso della sua esperienza italiana, il centrocampista ha vestito anche la maglia della Salernitana, dove si è trasferito in prestito per trovare maggiore continuità e minutaggio, mettendo a disposizione qualità tecnica, corsa e fisicità.

Prima dell’approdo nel calcio italiano, Basic si era messo in mostra soprattutto con il Bordeaux, squadra con cui ha consolidato la propria crescita calcistica e attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle prestazioni offerte in Ligue 1. Proprio in Francia il centrocampista ha evidenziato caratteristiche che oggi il Venezia spera di ritrovare: capacità di gestione del pallone, presenza fisica in mezzo al campo, inserimenti offensivi e duttilità tattica.

L’accordo di lunga durata fino al 2029, con opzione ulteriore, racconta chiaramente la volontà del Venezia di costruire un rapporto duraturo con il giocatore e inserirlo in un progetto tecnico di prospettiva. Per il club lagunare si tratta di un segnale importante sul mercato: qualità, esperienza e programmazione per dare maggiore solidità al centrocampo e affrontare con ambizione la prossima stagione.