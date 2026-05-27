L'ex commissario tecnico dell'Italia si appresta ad affrontare una nuova sfida dopo la mancata qualificazione ai prossimi mondiali
La Lazio ha raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto con Maurizio Sarri, che saluta la compagine capitolina dopo una stagione negativa segnata da risultati altalenanti e terminata con il nono posto. Nonostante debba ancora arrivare il comunicato, Lotito sembrerebbe aver già trovato - secondo quanto riportato da TMW - il suo sostituto in Gennaro Gattuso, alla ricerca di riscatto dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali alla guida dell'Italia.
Sempre secondo quanto appreso da TMW, anche Maurizio Sarri avrebbe già trovato la panchina. Infatti, l'Atalanta sembrerebbe avere trovato in lui il profilo perfetto per sostituire Palladino, che ancora, invece, non è ancora prossimo a nessuna squadra.
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