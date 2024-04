Lazio-Salernitana, probabili formazioni: Simy sfida Castellanos. Ok Kamada e Costil

La preview e le probabili formazioni del match tra Lazio e Salernitana, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

⚽️ 12 aprile 2024 (modifica il 12 aprile 2024 | 14:19)

E' tutto pronto per l'apertura della trentaduesima giornata del campionato di Serie A, che inizierà con l'anticipo tra Lazio e Salernitana, in programma questa sera, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico. Un match molto delicato, soprattutto per i capitolini.

Da una parte la squadra di Igor Tudor, reduce da due cocenti delusioni. La prima in Coppa Italia contro la Juventus, nella semifinale d'andata, vinta 2-0 da Vlahovic e compagni. L'altra è quella nel derby di Roma, deciso dal colpo di testa di Mancini. Due sconfitte senza segnare che hanno fatto scivolare i biancocelesti all'ottavo posto in graduatoria e quasi fuori dalla competizione a eliminazione diretta.

Dall'altra il fanalino di coda del massimo livello italiano. I ragazzi di Stefano Colantuono hanno vinto solo due partite in tutta la stagione, pareggiate nove e perse venti. Per un totale di 15 punti in quattro gestioni tecniche differenti. Da Paulo Sousa a Filippo Inzaghi fino a Fabio Liverani. Tutti esonerati dalla società del presidente Iervolino, ma non unici responsabili del fallimento calcistico avvenuto. La retrocessione matematica in B è sempre più vicina e l'unico obiettivo rimasto è quello di finire con dignità l'annata.

PROBABILI FORMAZIONI — LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. Allenatore: Tudor. A disposizione: Sepe, Renzetti, Hysaj, Ruggeri, Milani, Cataldi, Rovella, A. Anderson, Gonzalez, Pedro, Isaksen.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola; Zanoli, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. Allenatore: Colantuono. A disposizione: Ochoa, Pasalidis, Gyomber, Fazio, Pellegrino, Sambia, Legowski, Martegani, Gomis, Vignato, Ikwuemesi, Weismann.

ARBITRO: Zufferli di Udine. ASSISTENTI: Berti-Del Giovane. IV UFFICIALE: Doveri. VAR: Paterna. ASS. VAR: Aureliano.

DOVE VEDERE IL MATCH Lazio-Salernitana, anticipo della 32ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN e Sky Zona Dazn (214).