Ex Palermo, Aleesami riparte dal Bodø/Glimt: Lazio nel mirino ai quarti di Europa League

Se il calciomercato in Italia e in gran parte d'Europa può ritenersi ormai concluso, in altri paesi non è cosi. In Norvegia la sessione di mercato terminerà il 27 Marzo e in vista dell'inizio del campionato norvegese e degli imminenti quarti di finale di Europa League contro la Lazio, il Bodø/Glimt ha deciso di rinforzarsi annunciando l'arrivo dell'ex Palermo Haitam Aleesami, arrivato dal KFUM Oslo, del medesimo paese.