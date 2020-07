Livorno nel caos, Spinelli sul futuro di Marras: “Ha già trovato un accordo con un altro club”

Il Livorno è nel caos: lo scorso 30 giugno il patron Aldo Spinelli ha deciso di non rinnovare i contratti dei giocatori in prestito o in scadenza, nonostante il protrarsi del campionato ripreso dopo l’emergenza Covid-19, così da “congedare” a stagione in corso ben 10 calciatori dalla propria rosa.

Dopo aver svolto il classico allenamento mattutino, infatti, Zima, Silvestre, Viviani, Rizzo, Rocca, Stojan, Marras, Ferrari, Brignola e Simovic hanno dovuto salutare i compagni di squadra e ritenersi dei giocatori svincolati. La causa di una decisione così degenerante da parte della dirigenza toscana è stata attribuita alla situazione di classifica del club, ormai fanalino di cosa e rassegnato alla retrocessione. Poco dopo, la procura federale della FIGC ha aperto un procedimento di indagine per accertarsi di quanto successo all’intento del club amaranto.

Crisi societaria e retrocessione imminente stanno configurando una situazione estremamente critica per la società di Spinelli. Lo stesso presidente labronico, durante un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, si è espresso in merito alla situazione vissuta e al caos che sta investendo il club di cui è a capo: “Non sono stato interpellato da nessuno e non ho niente da dire perché si tratta di giocatori che hanno disputato poche partite e in questo finale non avrebbero giocato data la situazione in classifica che si era creata dopo l’ennesima sconfitta interna. Non potevamo sostenere altre spese. Con il Milan c’è stata l’intesa per Plizzari e con lo Spezia per Awua per andare avanti, cosi come sono rimasti i giovani Coppola, Ruggiero, Trovato, Pallecchi, che avranno posto. Abbiamo 23 giocatori, oltre a diversi giovani che dovranno essere lanciati per cui non vi sono problemi. E ritorneranno i vari Gonnelli, Gasbarro, Bresciani, Raicevic e altri. Abbiamo fatto un accordo con Luci e Awua e discuteremo ancora alla fine. Il Monza ci ha chiesto Marsura: è disposto a darci 1,2 milioni di euro, ma per adesso abbiamo rifiutato perché deve disputare al massimo rendimento le ultime sette partite. Cosi come c’è tanto interesse per Bogdan. E per quanto riguarda Antonio Filippini è logico che sia sotto esame e se riuscirà a superarlo resterà per il prossimo campionato con un programma puntato sui giovani. Non capisco come possa intervenire la Procura. C’è chi vuole specularci sopra in maniera scellerata. Ma occorre mettere in evidenza che la società rimane in vendita. Questo è un punto da mettere in prima linea. La famiglia Spinelli con la chiusura del campionato ha deciso di chiudere. Mi auguro che il sindaco possa davvero presentarmi la persona o le persone giuste per affidargli il Livorno. Se cosi non sarà nomineremo insieme un amministratore delegato“.

Tra i numerosi profili vagliati dal Palermo per potenziare l’attuale organico in vista del prossimo campionato di Serie C ci sarebbe anche quello di Manuel Marras , uno dei giocatori svincolati pochi giorni fa proprio dal Livorno, ma il numero uno degli amaranto ha rivelato qualche dettaglio anche sul futuro del calciatore ligure: “Posso affermare che avevamo offerto un lauto ingaggio a Marras anche per la prossima stagione ma lui ha rifiutato per la categoria. Dovrebbe aver trovato un accordo per militare in un club cadetto“.