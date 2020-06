Serie B, caos in casa Livorno: toscani a un passo dalla C, il club non rinnova i contratti in scadenza

Caos estremo a Livorno.

Nella serata di lunedì la Serie B ha espresso il suo primo verdetto ossia la promozione in A del Benevento guidato da Pippo Inzaghi. Nella stessa giornata è arrivata la quasi retrocessione del Livorno che al momento si ritrova all’ultimo posto in classifica con 12 punti di distanza dalla zona salvezza. A questo punto la società labronica ha deciso di non rinnovare i contratti in scadenza il 30 giugno e i prestiti, il tecnico Antonio Filippini si ritroverà dunque con una rosa più che ridotta. Andranno via calciatori importanti del calibro di Silvestre, Viviani e Marras, con quest’ultimo capocannoniere della squadra con otto reti in stagione.