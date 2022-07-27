Valerio Antonini, presidente del Trapani dal 2023, ha commentato su X (ex Twitter) le dichiarazioni di Pohjanpalo, riportate ieri dalla Gazzetta dello Sport, collegandole al momento difficile che sta…
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Il Trapani sta cercando tasselli importanti per migliorare la sua rosa, con l'obiettivo di tentare l'assalto alla Serie B. In tal senso, un post scritto dal presidente granata Valerio Antonini ha…
Il Trapani non sta vivendo la stagione che pensava, tra tanti bassi e pochi acuti a rappresentare fin qui l'annata granata. Dopo l'ennesimo risultato non positivo in campionato, uno 0-0 contro il…
Altro ribaltone nella panchina granata. Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Benevento, il Trapani ha deciso di puntare su un nuovo profilo per puntare alle zone più nobili della classifica. La scelta…
E' attiva la vendita dei biglietti per il "Party granata", l’evento in programma giovedì 13 giugno alle ore 21:00 allo stadio "Provinciale" per festeggiare le promozioni conquistate dall'Fc Trapani in…
Oltre 500 presenze tra i professionisti, una carriera intensa e prestigiosa, sempre in graduale ma costante ascesa. Classe 1976, palermitano cresciuto nel quartiere Pallavicino, il più piccolo dei tre…
Il Trapani torna tra i professionisti. I granata, battuto al "Provinciale" il Siracusa per 1-0, hanno conquistato la promozione in Serie C, vincendo il Girone I di Serie D con quattro turni di…
Oggi scende in campo il prestigioso Trapani del presidente Antonini. Il match odierno, contro l'Imolese, è valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Serie D. A margine della vittoria…
Il Trapani ufficializza l'ennesimo acquisto della sessione di calciomercato estivo 2023/2024. Andrea Cocco, attaccante 37enne in cerca di continuità dopo le ultime annate brillanti con le maglie di…
Il Trapani presenterà domanda di ripescaggio entro il termine previsto del prossimo 18 Luglio. Ad annunciarlo è la società granata attraverso un breve comunicato stampa, apparso sui propri canali di…
Il nuovo Trapani targato Antonini è chiamato a primeggiare e possibilmente mettere in fila tutte le contendenti nel campionato di Serie D della prossima stagione. Per creare le premesse ideali…
"Mi sono reso subito conto di quanta passione ci fosse a Trapani per due realtà come il calcio e il basket. Ho capito che, a fronte di un investimento che non era poi così oneroso, avrei potuto…
"Ennesima egregia figura della nostra nazionale, questa volta Under 21. Il risultato non cambia, ma cosa altro deve fare il duo Gravina e Mancini per essere cacciato? Quale altra vergogna dobbiamo…
Il Trapani ha bisogno di un attaccante da inserire in rosa in vista della prossima stagione di Serie D. Il direttore sportivo dei siciliani, Andrea Mussi, sta setacciando le opzioni spendibili sul…
Parola a Claudio Anellucci. Il nuovo direttore generale del Trapani - al termine del match vinto dalla compagine siciliana contro il Lamezia Terme - è stato presentato in sede di conferenza stampa dal…
Cambio di proprietà in casa Trapani, il club granata che milita attualmente nel campionato di Serie D, ha annunciato il passaggio di testimone alla guida della società. Valerio Antonini ha rilevato il…
Al quarto posto del girone I di Serie D, il Trapani è in piena corsa playoff a tre giornate dal termine del campionato. Nelle ultime settimane si sono susseguite voci di una possibile cessione del…
Finisce dopo trent'anni la lunga latitanza di Matteo Messina Denaro, capo di Cosa Nostra, organizzazione mafiosa siciliana, il cui controllo, dopo l'arresto avvenuto il 15 gennaio del 1993 del "Capo…
Catania-Trapani, derby siciliano in Serie D: probabili formazioni e dove vederla
Trapani, il pres. La Rosa: "Sospensione del mercato! La minoranza societaria..."
"Scrivo il presente comunicato perché ritengo necessario, nella mia qualità di Amministratore Unico della SSD FC Trapani 1905, fare alcune considerazioni doverose verso la comunità che la Nostra…
Parola a Christian Terlizzi. L'ex giocatore di Palermo e Trapani tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni di TMW RADIO, in merito agli obiettivi stagionali della…
Il presidente del Trapani, Marco La Rosa, smentisce le voci secondo le quali la sua proprietà sia interessata ad acquisire altri club. L'imprenditore, capo della Linea Blu Diagnostici, azienda che…
Il Trapani dopo appena cinque giornate del campionato di Serie D, e soli 7 punti totalizzati, decide di sollevare dall'incarico di allenatore il mister Alfio Torrisi. L'ex Paternò, era arrivato al…
Il presidente della Figc Lnd Sicilia, Sandro Morgana, ha incontrato la stampa nella sede di Ficarazzi, presentando la nuova stagione, insieme con il vice presidente vicario, Mario Tamà, e il…
"Quando è arrivata la chiamata del Trapani, del direttore Faggiano, non ci credevo, pensavo fosse uno scherzo". Lo ha raccontato Nicola Citro, intervistato ai microfoni di "Gianlucadimarzio.com".