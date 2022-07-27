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Trapani, ufficiale l'arrivo di Ezio Capuano: il comunicato

Altro ribaltone nella panchina granata. Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Benevento, il Trapani ha deciso di puntare su un nuovo profilo per puntare alle zone più nobili della classifica. La scelta…