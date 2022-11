Palermo, Terlizzi: “C’è il bisogno di consolidare la categoria. Brunori importante”

“Il Palermo ora ha bisogno di consolidare la categoria, poi se arriveranno i playoff tanto meglio, ma la società sa che c’è bisogno di tempo per strutturarli e risalire. Brunori? E’ un giocatore importante in questo Palermo, può trascinare il pubblico. Ora che si è sbloccato, può fare la differenza. Il club può attaccarsi a lui per crescere. La squadra deve crescere nell’esperienza. La rosa è composta da giocatori che non hanno avuto molte esperienze di calcio e devono capire che Palermo è una piazza piena di storia”.