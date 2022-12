Catania-Trapani, derby siciliano in Serie D: probabili formazioni e dove vederla

Derby siciliano in Serie D. La capolista Catania ospita il Trapani nel match valido per la diciassettesima giornata del torneo interregionale. I rossoblu sono reduci dall'unica sconfitta stagionale maturata contro il Santa Maria Cilento e avranno voglia di riscattarsi davanti al proprio pubblico. I granata, invece, arrivano al derby dopo cinque risultati utili consecutivi di cui tre vittorie e due pareggi. La sfida è in programma alle ore 14.30 al Massimino di Catania.