Trapani promosso in Serie C, il presidente Antonini: “Vogliamo la B”

Il Trapani torna tra i professionisti. I granata, battuto al "Provinciale" il Siracusa per 1-0, hanno conquistato la promozione in Serie C, vincendo il Girone I di Serie D con quattro turni di anticipo. Decisivo un gol di Balla ad inizio ripresa. "Stiamo provando a convincere giocatori importanti a scendere di categoria. Sappiamo dove dobbiamo migliorare, sarà difficile ma stimolante. Con questi nomi e con questo pubblico vogliamo andare in Serie B". Lo ha detto Valerio Antonini, come riportato da "Granata Trapani".

"Quando sono arrivato mi guardavano come fossi un pazzo, ma dentro me pensavo che fosse energia positiva. Questa mi ha spinto di più a realizzare ciò che abbiamo concretizzato. Ringrazio la mia famiglia, perché sono stato assente dedicando 20 ore al giorno a questa avventura. I risultati di quest’anno sono fuori da ogni logica, siamo la seconda squadra in termini di punti della storia della Serie D. In campo vanno uomini con fragilità, difficili da gestire, ma la squadra è stata impeccabile. Anche chi ha giocato poco ha fatto un campionato eccezionale. Tutti mi hanno dato soddisfazione. Su Balla ho sempre puntato, ho spesso convinto Torrisi a puntare su di lui, ha solo problemi di tenuta ma per caratteristiche potrebbe giocare anche in Serie B", le sue parole.

"Lo stadio deve arrivare prima possibile a 20.000 posti. Deve essere uno stadio all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e fruibile tutto l’anno. Stiamo lavorando per la migliore soluzione. Questa può essere un ampliamento del Provinciale o uno stadio nuovo. Se faremo lo stadio nuovo lo faremo a Trapani. L'inserimento di un direttore generale? Stiamo bene così come management. Inseriremo la figura del direttore generale, perché vorrei avere anche più tempo per me. Un dirigente che possa fare le mie veci, anche se non è semplice. Io sono un presenzialista, le decisioni le prendo io", ha concluso il presidente del Trapani.

