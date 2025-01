Trapani, Antonini lancia una proposta a Balotelli: “Sarebbe un piacere averlo con noi”

Una suggestione più che un'idea di mercato che lascia sognare i tifosi della squadra Siciliana. Balotelli, in rotta con il grifone, è in cerca di una nuova sistemazione dopo pochi mesi dal suo arrivo in Liguria. Nonostante l'età e i non pochi problemi d'adattamento, l'ex Inter non vuole ancora fermarsi e, al contrario, spera in un nuovo club pronto ad accoglierlo con l'obiettivo di giocare con continuità, non trovata a Genova, complice un rapporto non sereno con Vieira dopo l'esperienza che li ha visti insieme al Nizza. Per il classe 1990 si potrebbero aprire adesso nuove strade e, chissà, se quella targata Antonini sarà tra queste.