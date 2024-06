Trapani, giovedì la festa promozione al “Provinciale”: conduce Barbara D’Urso

E' attiva la vendita dei biglietti per il "Party granata", l’evento in programma giovedì 13 giugno alle ore 21:00 allo stadio "Provinciale" per festeggiare le promozioni conquistate dall'Fc Trapani in Serie C e dalla Trapani Shark. I tifosi di calcio e basket, infatti, hanno vissuto un anno da sogno. Nel campionato di Serie D, la squadra allenata da Alfio Torrisi ha dominato il Girone I: novantaquattro punti e zero sconfitte. Gli Sharks, trentadue anni dopo l'ultima volta, torneranno a giocare in Serie A. Decisiva la recente vittoria ottenuta in Gara 4 al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna.