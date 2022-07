Citro: “Io, il Trapani e la promozione col Frosinone. Bari? Ci ho sperato…”

Le dichiarazioni rilasciate dell'attaccante svincolato dopo l'addio al Bari

"Quando è arrivata la chiamata del Trapani, del direttore Faggiano, non ci credevo, pensavo fosse uno scherzo". Lo ha raccontato Nicola Citro, intervistato ai microfoni di "Gianlucadimarzio.com". Diversi i temi trattati dall'ex attaccante fra le altre di Trapani, Frosinone e Bari, che ha ripercorso le tappe della sua carriera: dalla sua esperienza in Sicilia, al mancato rinnovo con il club pugliese dopo la promozione in Serie B. Ma non solo... "Faggiano è la persona più importante della mia carriera. Mi ha dato fiducia e mi ha permesso di fare un salto importante. Lui viene prima di tutti. Dopo che è arrivato Cosmi mi sono messo sotto in ritiro. Le prime 4-5 partite entravo, ma niente di più. Tutto è cambiato alla prima da titolare con l’Entella, quando segnai una doppietta, uno dei ricordi più belli da calciatore", le sue parole.

BARI -"Ero venuto a Bari per vincere il campionato. Eravamo una squadra forte. Anche una volta che ho ripreso la forma non mi è stata data da Auteri la possibilità di scendere in campo, tolta qualche partita. Non mi sentivo importante per lui. Nel momento mio migliore è arrivato l’infortunio al ginocchio, che ha ceduto. È stata una mazzata, la peggiore della mia vita. Anche lì avevo minimamente pensato di dire ‘basta’, ma dopo qualche giorno mi sono messo sotto. Il gol alla Virtus Francavilla? Sicuramente è stato uno dei momenti più belli della mia carriera. Venivo da più di un anno con difficoltà. Mi erano anche arrivate delle offerte, ma non volevo andare via. Quella società aveva delle priorità, io volevo andare incontro a loro e al mister. Volevo aiutare il Bari, anche partendo dietro nelle gerarchie. Aspettavo il mio momento, e poi è arrivato".

FROSINONE -"Il mancato salto di categoria dopo la promozione in A col Frosinone? Col Frosinone me l’aspettavo un po’ perché in Serie A magari potevano avere altre idee. Anche se in stagione avevo fatto gol importanti dando il mio contributo. Come a Bari, dove mi è capitato di giocare poco in un momento delicato del campionato e siamo andati a +7. Sono state emozioni diverse, peccato per come è andata a Bari, mi sarebbe piaciuto continuare. Ci ho sperato fino all’ultimo. Mi sarebbe piaciuto un saluto dalla società, che però non c’è stato. Offerte? È arrivata qualche chiamata, però ancora nulla di davvero importante. Aspetto quella di qualche società dove posso dimostrare ciò che valgo", ha concluso Citro.