Il presidente del Trapani su X: “Dichiarazione meravigliosa di Pohjanpalo”

”Ho letto una dichiarazione meravigliosa di Pohjanpalo oggi. Diceva Terzi o Ottavi per i Play off l'importante è arrivarci bene di testa. Speriamo che i miei giocatori capiscano che oramai arrivare quarti o decimi è praticamente la stessa cosa. Se non il fatto di giocare in casa la partita dei 32mi e 16mi. La testa farà la differenza. Si sveglieranno da questo lungo torpore?”