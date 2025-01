Trapani, la rabbia di Antonini: “Speravo segnasse il Picerno, ce lo saremmo meritati”

Il Trapani non sta vivendo la stagione che pensava, tra tanti bassi e pochi acuti a rappresentare fin qui l'annata granata. Dopo l'ennesimo risultato non positivo in campionato, uno 0-0 contro il Picerno in 10 dal primo tempo, non si è fatta attendere la rabbia del presidente Antonini che, tramite un post su X, ha reso noto il suo disappunto rispetto al match giocato dalla sua squadra.

LE PAROLE DI ANTONINI

"Abbiamo una squadra veramente senz’anima; Del loro presidente questi giocatori non hanno un ca**o", parte così il messaggio scritto dal presidente dei siciliani, dopo la brutta partita giocata dai suoi: "Zero voglia di vincere, zero interesse, uno schifo assurdo. Per la prima volta da quando sono Presidente, ho sperato negli ultimi 5 minuti che segnasse il Picerno, per come abbiamo non giocato oggi, ce lo saremmo ampiamente meritati. E pensare che anche con il Charter sono andati questi signorini. Serve una svolta subito o di teste ne faremo saltare parecchie da qui al 31 Gennaio. Ovviamente alle mie esclusive condizioni, altrimenti li metterò a giocare in giardino con mio figlio come disse a suo tempo un Presidente più autorevole di me. Viva il Basket, i giocatori di Basket, la passione del Basket, tutta la vita. Senza se e senza ma", ha detto Antonini, in cocnlusione di un post pieno di rabbia e dissenso per una situazione inaspettata rispetto alle premesse iniziali.