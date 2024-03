Coppa Italia Serie D, probabili formazioni di Trapani-Imolese: out Kragl, c’è Balla

Oggi scende in campo il prestigioso Trapani del presidente Antonini . Il match odierno, contro l' Imolese , è valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Serie D . A margine della vittoria all’ultimo minuto della sfida d’andata per 1 a 2, grazie alla rete di Bolcano , i siciliani guidati da Alfio Torrisi vogliono consolidare il passaggio del turno, per accedere all'ambita finale. La vincente tra Trapani e Imolese affronterà il Follonica Gavorrano , capace di superare la Varesina .

DOVE VEDERE IL MATCH

Tutto pronto per la gara del Trapani, che mercoledì ospiterà l’Imolese. Un match che sarà trasmesso in chiaro, ma solo in differita, sui canali delle emittenti televisive Telesud Trapani e La Tr3 (entrambe ore 23), che hanno acquistato i diritti per tutta la stagione per il campionato di serie D. Gli appassionati, quindi, si potranno sintonizzare sui canali regionali in alta definizione 88 e 83 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire la differita anche in streaming, attraverso i siti telesudweb.it e latr3.it. Inoltre, come di consueto, trapanigranata.it vi offrirà il pre, la diretta testuale ed il post partita.