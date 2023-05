Trapani, cambio di proprietà nel club: Valerio Antonini nuovo socio di maggioranza

Cambio di proprietà per il Trapani Calcio: Valerio Antonini è il nuovo proprietario del 70% delle quote del club

Cambio di proprietà in casa Trapani , il club granata che milita attualmente nel campionato di Serie D, ha annunciato il passaggio di testimone alla guida della società. Valerio Antonini ha rilevato il 70% delle quote dall'ex presidente Marco La Rosa diventando quindi nuovo patron e massimo dirigente della squadra siciliana. Di seguito la nota ufficiale diramata dal Trapani FC:

"Questa mattina a Palermo, presso lo studio del notaio Gasbarro, Valerio Antonini ha ufficialmente acquisito il 70% delle quote del FC Trapani 1905 dall'ex presidente Marco La Rosa, divenendo, così, il socio di maggioranza e presidente della squadra Granata. Lunedì 8 maggio, alle 15, sempre a cura dello stesso notaio Gasbarro, questa volta a Trapani, verrà effettuato il passaggio del rimanente 30% delle quote societarie, detenute dall’attuale socio di minoranza Michele Mazzara. In questo modo il nuovo presidente Valerio Antonini diventerà il beneficiario del 100% delle quote sociali. Sabato pomeriggio, alle 16, nella sala stampa dello stadio Provinciale, Valerio Antonini incontrerà la stampa per illustrare i suoi progetti per il nuovo corso del Trapani"