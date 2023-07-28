GERIA, MANAGER TOTEM DEI VIVAI - CFG, atto quarto. La prestigiosa holding inglese di proprietà araba si appresta ad affrontare il quarto anno alla guida del Palermo FC. L'auspicio è che, forte di…
Serie D
PALERMO, 17 GIUGNO 2025 - L’Athletic Club Palermo è lieto di annunciare la nomina di Giorgio Perinetti come nuovo Direttore Generale del club. Figura di spicco del panorama calcistico italiano,…
L'Athletic Club Palermo sogna in grande. Dopo la trionfale cavalcata che ha fatto arrivare i nerorosa in Serie D, il sogno adesso, sarebbe quello di puntare su una figura di assoluto spicco nel…
Sabato 26 aprile si svolgeranno i funerali di Papa Francesco, Il consiglio dei Ministri ha deciso di rinviare tutte le partite in programma quel giorno dalla Serie A fino ai dilettanti. Si aspettano…
Rosario Pergolizzi, ex allenatore della rinascita del Palermo, è stato costretto a lasciare il posto in panchina della Reggina, con cui si trovava quarto nel girone I della Serie D. La rescissione è…
Su indicazione del Presidente Federale, è stato disposto un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni, in programma per l'intero fine settimana, inclusi anticipi e…
Non ce l’ha fatta Mattia Giani, il calciatore 26enne che domenica pomeriggio ha accusato un malore in campo durante la partita tra il Castelfiorentino United (la sua squadra) e il Lanciotto Campi.
Oltre 500 presenze tra i professionisti, una carriera intensa e prestigiosa, sempre in graduale ma costante ascesa. Classe 1976, palermitano cresciuto nel quartiere Pallavicino, il più piccolo dei tre…
Oggi scende in campo il prestigioso Trapani del presidente Antonini. Il match odierno, contro l'Imolese, è valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Serie D. A margine della vittoria…
Il Siracusa vuole continuare il sogno Lega Pro. Seconda in classifica a meno sette punti dal Trapani capolista (con una partita da recuperare), la società del presidente Alessandro Ricci vuole…
Michele Somma torna in Serie D. L'ex difensore del Palermo, reduce da una vittoria del campionato a Catania, ha trovato squadra. Nel girone I l'anno scorso ha totalizzato 24 presenze ed 1 gol con la…
La notizia delle trenta multe comminate dalla polizia locale a Carlino (Udine) durante la partita di calcio Cjarlins Muzane – Portogruaro ha suscitato un certo scalpore. Da un lato, è comprensibile…
Un posto di diritto nella storia del Palermo in due ere calcistiche diverse. Prima l'indimenticabile scudetto nel giugno del 2009 con la formazione primavera nel club allora guidato dal patron…
La Reggina giocherà la Serie D. Il club calabrese, dopo aver incassato l'esclusione dal corrente campionato cadetto, ha ottenuto l'ammissione, nonostante il conseguenziale numero dispari, alla massima…
La Reggina giocherà la Serie D. Il club calabrese, dopo aver incassato l'esclusione dal corrente campionato cadetto, ha ottenuto l'ammissione, nonostante il conseguenziale numero dispari, alla massima…
La Reggina è sempre più vicina al ritorno nel calcio, dopo l'esclusione dal corrente campionato di Serie B. La compagine sostituita dal Brescia in cadetteria, ripartirà dai Dilettanti, precisamente…
Stefano Bandecchi, sindaco di Terni ed ex presidente della Ternana, aveva manifestato nelle scorse ore la possibilità, da parte di Unicusano, di acquistare la Reggina, compagine esclusa dal corrente…
Nella giornata di ieri l'annuncio su Instagram: Stefano Bandecchi vuole fare ripartire il calcio a Reggio Calabria in Serie D, dopo il fallimento del club che non parteciperà al prossimo torneo…
Parola a Stefano Bandecchi. Il sindaco di Terni - attraverso un post sul suo profilo Instagram - ha parlato della possibilità, da parte di Unicusano, di acquistare la Reggina, compagine esclusa dal…
di Davide Raja Segnare un gol al proprio debutto con un nuovo club è l'auspicio di ogni giocatore che firma il proprio contratto. Esultare sin dalla prima occasione davanti al proprio pubblico sono…
La Reggina è stata ufficialmente esclusa dal corrente campionato di Serie B e con ogni probabilità si giocherà tutte le carte a sua disposizione, per partecipare alla prossima Serie D, che inizierà il…
Ore calde in casa Reggina che vede sempre più lontana l'isola della Serie B. Paolo Brunetti, Vicesindaco della Giunta di Reggio Calabria, ha parlato alla Commissione di Garanzia dell’Ente, spiegando…
Amichevoli Palermo, date e orari partite ritiro estivo 2023 (Anaunia, V. Verona, Bologna, Legnago, Trento)
Archiviate le prime tre amichevoli del 15, 19 e 22 luglio, rispettivamente contro Bassa Anaunia, Virtus Verona e Bologna, domenica 30 luglio invece sarà la volta del Legnago Salus di Massimo Donati,…