Tragedia Casteldaccia, disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi

Su indicazione del Presidente Federale, è stato disposto un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni, in programma per l'intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, in memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia, in provincia di Palermo. Inoltre, il club di viale del Fante ha richiesto di poter commemorare la tragica scomparsa dei cinque operai, scendendo in campo con il lutto al braccio in occasione della prossima gara contro il Sudtirol.