Sedici anni fa sembrava uno dei più promettenti calciatori del panorama asiatico: Takayuki Morimoto, attaccante giapponese classe 1988, è ricordato in Italia per aver realizzato 20 gol in 98 presenze in Serie A con le maglie di Catania e Novara. Adesso, dopo una carriera da giramondo tra Emirati Arabi, Grecia, Paraguay e Taiwan, torna nel nostro paese, per vestire la maglia dell'Akragas, in Serie D. Guarda il video del suo arrivo